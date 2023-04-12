Пакистан надішле Україні контейнери з військовим спорядженням

У квітні Пакистан відправить в Україну 230 оборонних контейнерів з порту Карачі двома суднами MV Bokram і MV Kherson. В країні вирішили таким чином продемонструвати поглиблення партнерства з Україною в оборонній сфері.

Кораблі, що переправляють зброю з Пакистану в Україну, дедалі частіше використовують прапори США та Європи, а порти в Польщі та Німеччині є основними воротами для перекидання зброї з Пакистану, включно з танками та ракетами, повідомляє The Economic Times.

Зазначається, що Пакистан допомагає Україні попри те, що з кінця квітня отримуватиме нафту з Росії за зниженими цінами. Однак конкретних доказів будь-якої російсько-пакистанської енергетичної угоди у видання немає.

Видання повідомляє, що Україна, Пакистан і Китай у минулому створили зв’язок для обміну між собою ракетними технологіями. У 2021 році Пакистан мав намір придбати в України протитанковий керований ракетний комплекс (ПТРК).

За час повномаштабного вторгнення Великобританія використовувала Пакистан як повітряний міст для постачання зброї в Україну через Румунію.

Авіабаза Нур Хан у Равалпінді була частиною повітряного мосту, який, як повідомляється, використовувався Великою Британією для польотів військових літаків до міжнародного аеропорту Аврам Янку Клуж у Румунії через британську авіабазу в Середземному морі для передачі зброї в Україну. Деякі з поставок базувалися на меморандумі про взаєморозуміння між Пакистаном і міністерством оборони Великобританії.

Однак з початку повномасштабного вторгнення РФ, Пакистан офіційно не повідомляв про військову допомогу Україні. Під час голосування Генасамблеї ООН за резолюцію з вимогою до Росії вивести війська з України представник Пакистану утримався, як і деякі інші країни Азії.