Парламент Нидерландов предлагает заморозить вступление Сербии в ЕС

Нижняя палата парламента Нидерландов – Палата представителей – приняла резолюцию, в которой призывает предоставить Европейской комиссии полномочия для наказания Сербии из-за отказа присоединиться к санкциям Европейского Союза против России.

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Об этом сообщает Европейская Правда.

Так, в резолюции говорится, что согласованность внешней политики Сербии с внешней политикой ЕС в 2022 году упала до 45%. В то же время в прошлом году этот показатель составил 64%, что является важным критерием в процессе расширения блока.

Парламентарии призывают правительство Нидерландов обратиться в Европейскую комиссию, чтобы и до октября 2023 года подготовила предложения, согласно которым в процессе вступления в ЕС со страной-кандидатом могут быть применены последствия на несогласованность с общей внешней и политикой безопасности, в том числе, замораживание процесса вступления.

В отдельной резолюции нижняя палата парламента Нидерландов призвала правительство подготовить возможность временной остановки действия безвизового режима с ЕС для Сербии на случай изменений в визовой политике Сербии, если ее внешняя политика не будет достаточно скорректирована.

Приостановка действия безвиза для Сербии предлагается реализовать с помощью механизма экстренного торможения не позже марта 2023 года.

Также отмечается, что парламент Нидерландов не оказывает прямого влияния на осуществление внешней политики, он может оказывать правительству указания.

Напомним, что Нидерланды выделили 129 млн евро на военную помощь Украине.