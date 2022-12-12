Парламент Нідерландів пропонує заморозити вступ Сербії в ЄС

Нижня палата парламенту Нідерландів - Палата представників - ухвалила резолюцію, у якій закликає надати Європейській комісії повноваження для покарання Сербії через відмову приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

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Про це повідомляє Європейська правда.

Так, у резолюції зазначається, що узгодженість зовнішньої політики Сербії із зовнішньою політикою ЄС у 2022 році впала до 45%. Водночас, минулого року цей показник становив 64%, що є важливим критерієм у процесі розширення блоку.

Парламентарі закликають уряд Нідерландів звернутися до Європейської комісії, щоб та до жовтня 2023 року підготувала пропозиції, згідно з якими у процесі вступу до ЄС з країною-кандидатом можуть бути застосовані наслідки на неузгодженість із спільною зовнішньою та безпековою політикою, в тому числі, замороження процесу вступу.

В окремій резолюції нижня палата парламенту Нідерландів закликала уряд підготувати можливість тимчасової зупинки дії безвізового режиму з ЄС для Сербії на випадок змін у візовій політиці Сербії, якщо її зовнішня політика не буде достатньо скоригованою.

Призупинення дії безвізу для Сербії пропонується реалізувати за допомогою механізму екстреного гальмування не пізніше березня 2023 року.

Також зазначається, що парламент Нідерландів не має прямого впливу на здійснення зовнішньої політики.

Нагадаємо, що Нідерланди виділили 129 млн євро на військову допомогу Україні.