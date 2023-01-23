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ПАСЕ определилась со своим президентом
Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы второй год подряд избран Тини Кокс (Нидерланды), сообщил народный депутат, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram. Такое решение в ПАСЕ было принято на сессии в понедельник, 23 января.
На эту должность также претендовал член украинской делегации, председатель комитета по международной политике Верховной Рады Александр Мережко (фракция "Слуга народа"). По словам Гончаренко, кандидатура Кокса набрала 175 голосов в поддержку, Мережка – 44.
Напомним, в повестке дня зимней сессии ПАСЕ есть ряд значимых для Украины резолюций. "Правовые аспекты и аспект прав человека в агрессии Российской Федерации против Украины" – самый большой документ сессии, который будет принят по итогам дебатов по срочной процедуре.
На сессии ПАСЕ также планируют рассмотреть резолюции: "Саммит Совета Европы в Рейкьявике: Объединенные вокруг ценностей перед чрезвычайными вызовами"; "сексуальное насилие, связанное с конфликтом"; "Влияние вооруженных конфликтов на окружающую среду".Подписывайтесь на наш Telegram канал
А во время обсуждения резолюции "Саммит Совета Европы в Рейкьявике…" будут обозначены темы встречи лидеров стран-членов Совета Европы в мае.