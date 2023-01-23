ПАРЄ визначилась зі своїм президентом

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи другий рік поспіль обрано Тіні Кокса (Нідерланди), повідомив народний депутат, член делегації Верховної Ради у ПАРЄ Олексій Гончаренко в Telegram. Таке рішення в ПАРЄ прийняли на сесії в понеділок, 23 січня.

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На цю посаду також претендував член української делегації, голова комітету з питань міжнародної політики Верховної Ради Олександр Мережко (фракція "Слуга народу"). За словами Гончаренка, кандидатура Кокса набрала 175 голосів на підтримку, Мережка – 44.

Нагадаємо, на порядку денному зимової сесії ПАРЄ є низка значущих для України резолюцій. "Правові аспекти та аспект прав людини в агресії Російської Федерації проти України" – найбільший документ сесії, який буде ухвалено за підсумками дебатів за терміновою процедурою.

На сесії ПАРЄ також планують розглянути резолюції: "Саміт Ради Європи у Рейк'явіку: Об'єднані довкола цінностей перед надзвичайними викликами"; "Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом"; "Вплив збройних конфліктів на навколишнє середовище".

А під час обговорення резолюції "Саміт Ради Європи в Рейк'явіку…" буде окреслено теми зустрічі лідерів країн-членів Ради Європи у травні.