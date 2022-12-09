Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн: что в списке

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украины на $275 млн, который включает в себя боеприпасы для HIMARS и средства противовоздушной обороны.

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Об этом говорится в сообщении ведомства.

Новый пакет военной помощи включает:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм;



оборудование для противодействия беспилотным авиационным системам;



средства противовоздушной обороны;



высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV), машины скорой помощи и медицинское оборудование;



около 150 генераторов;



полевое оборудование.



"Этот пакет помощи по безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления ее противовоздушной обороны в дополнение к критически важному оборудованию, которое Украина эффективно использует для защиты на поле боя", - говорится в сообщении.

Этот пакет военной помощи Украине был выделен в рамках схемы Presidential Drawdown Authority (PDA), согласно которой президент США имеет право отправлять вооружение без дополнительного согласия Конгресса.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джозефа Байдена за очередной пакет помощи по безопасности.

"Спасибо президенту Байдену за очередной пакет помощи по безопасности и за неизменную лидерскую поддержку Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Ни один ракетный террор не остановит нашу борьбу за свободу! Важно, что народ США в этой борьбе - бок о бок с народом Украины", - отметил он.

В ноябре высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что усиление ракетных ударов России по Украине частично направлено на истощение запасов противовоздушной обороны Киева. Чтобы противостоять этим атакам, Соединенные Штаты отправили в Украину сложные зенитные системы NASAMS, работающие уже несколько недель.

Пентагон заявил, что недавно предоставленные США системы противовоздушной обороны NASAMS сейчас имели 100% успех в Украине, перехватывая российские ракеты.