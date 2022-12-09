Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн: що у списку

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україна на $275 млн, який включає боєприпаси для HIMARS та засоби протиповітряної оборони.

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Про це йдеться у повідомленні відомства.

Новий пакет військової допомоги включає:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

80 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм;



обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;



засоби протиповітряної оборони;



високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV), машини швидкої допомоги та медичне обладнання;



близько 150 генераторів;



польове обладнання.



"Цей пакет безпекової допомоги надасть Україні нові можливості для посилення її протиповітряної оборони на додаток до критично важливого обладнання, яке Україна ефективно використовує для захисту на полі бою", – йдеться у повідомленні.

Цей пакет військової допомоги Україні було виділено в межах схеми Presidential Drawdown Authority (PDA), за якою президент США має право відправляти озброєння без додаткової згоди Конгресу.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену за черговий пакет безпекової допомоги.

"Дякую президенту Байдену за черговий пакет безпекової допомоги й за незмінну лідерську підтримку України в нашій боротьбі з російською агресією. Жоден ракетний терор не зупинить нашу боротьбу за свободу! Важливо, що народ США у цій боротьбі – пліч-о-пліч із народом України", - зазначив він.

У листопаді високопоставлений чиновник Пентагону заявив , що посилення ракетних ударів Росії по Україні частково спрямоване на виснаження запасів протиповітряної оборони Києва та досягнення панування в небі над країною. Щоб протистояти цим атакам, Сполучені Штати відправили в Україну складні зенітні системи NASAMS, які працюють уже кілька тижнів.

Пентагон заявив, що нещодавно надані США системи протиповітряної оборони NASAMS наразі мали 100% успіх в Україні, перехоплюючи російські ракети.