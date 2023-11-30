Платы с золотом и серебром на 65 млн грн нашли в военной части Житомирской области (ФОТО)

В Житомирской области на территории воинской части обнаружили платы с десятками килограммов золота и серебра на 65 млн грн.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что по инициативе Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества совместно с Департаментом аудита Минобороны, выявлены и недопущены потери микросхем с содержанием драгоценных металлов в военной части Житомирской области.

Так, во время проверки обнаружены блоки с неизвестным содержанием в двух гаражах на территории воинской части. После осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным, в блоках - ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:

28 килограммов золота

60 килограммов серебра

590 г металлов платиновой группы.

"В ходе аудита установлено, что эти платы не состояли на учете воинской части. Хотя одной из задач подразделения было - хранить это имущество. Обстоятельства, каким образом драгоценное имущество исчезло из учета и почему сохранялось неучтенным, устанавливают", - подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что найденные драгоценные платы (имущество) снова поставлены на учет. Их оценочная стоимость составляет 65,66 миллиона гривен.

"Материалы внутреннего аудита будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действий командира части и привлечения его к ответственности", - отметили в Минобороны.

Напомним, Министерство обороны планирует до конца этого года передать в Национальный банк Украины более 1,4 кг стоматологического золота ориентировочной стоимостью 3,5 миллиона гривен. Это золото закупалось для стоматологических кабинетов поликлиник ВСУ согласно нормативным документам министерства. Закупки производились до 2013 года, после чего заявок на них не поступало.