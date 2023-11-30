Плати з золотом і сріблом на 65 млн грн знайшли у військовій частині на Житомирщині (ФОТО)

У Житомирській області на території військової частини знайшли плати з десятками кілограмів золота і срібла на 65 млн грн.

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Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що за ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони, виявлено та недопущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині.

Так, під час перевірки знайдено блоки з невідомим вмістом в двох гаражах на території військової частини. Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках - орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів:

28 кілограмів золота

60 кілограмів срібла

590 грамів металів платинової групи.

"У ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Хоча одним із завдань підрозділу було – зберігати це майно. Обставини, яким чином дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють", - підкреслили в Міноборони.

Там додали, що знайдені дорогоцінні плати (майно) знову поставлені на облік. Їх оціночна вартість становить 65,66 мільйона гривень.

"Матеріали внутрішнього аудиту будуть передані в правоохоронні органи для надання правової оцінки дій командира частини та притягнення його до відповідальності", - зауважили в Міноборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони планує до кінця цього року передати до Національного банку України понад 1,4 кг стоматологічного золота орієнтовною вартістю 3,5 мільйона гривень. Це золото закуповувалося для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ згідно нормативних документів міністерства. Закупівлі здійснювалися до 2013 року, після чого заявок на них не надходило.