Подрыв железной дороги в Крыму нарушит поставки ракет "Калибр" Черноморскому флоту РФ

Подрыв железной дороги во временно оккупированном Крыму может повлиять на логистику поставок оружия для Черноморского флота России, в частности ракет "Калибр", которыми армия страны-агрессора обстреливает города Украины.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что 18 мая под Симферополем сошел с рельсов поезд, заблокировавший единственную железнодорожную ветку в порт Севастополя, базу Черноморского флота России.

По данным британской разведки, Россия начнет быстро ремонт железнодорожного пути, но этот инцидент нарушит доставку грузов и оружия, а именно крылатых ракет "Калибр" для Черноморского флота РФ.

"Любая диверсия в этом чувствительном районе еще больше усилит опасения Кремля относительно его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в обеспечении войны России в Украине", - подчеркивают в разведке Британии.

Отметим, 18 мая около 7 утра неподалеку от села Чистенькое в Симферопольском районе временно оккупированного россиянами Крыма на железнодорожной гонке вблизи Симферополя произошел взрыв поезда с зерном. С рельсов сошли не менее 5 вагонов.

В Главном управлении разведки Украины прокомментировали инцидент, заявив, что российские оккупанты использовали железную дорогу в Крыму для перевозки оружия.

"По этим путям перевозят оружие, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь временно не функционируют", – сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он не исключил, что подобные инциденты могут повторяться в Крыму, пока полуостров не будет освобожден.

Ранее разведка Британии сообщала, что российская ПВО не способна перехватить беспилотников, все чаще атакующих российские военные объекты, что свидетельствует о том, что они находятся под все большей угрозой.