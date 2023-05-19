Підрив залізниці у Криму порушить постачання ракет "Калібр" Чорноморському флоту РФ

Підрив залізниці в тимчасово окупованому Криму може вплинути на логістику постачання зброї для Чорноморського флоту Росії, зокрема, ракет "Калібр", якими армія країни-агресора обстрілює міста України.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що 18 травня під Сімферополем зійшов з рейок потяг, який заблокував єдину залізничну гілку до порту Севастополь, бази Чорноморського флоту Росії.

За даними британської розвідки, Росія почне швидко ремонт залізничної колії, але цей інцидент порушить доставку вантажів і зброї, а саме крилатих ракет "Калібр" для Чорноморського флоту РФ.

"Будь-яка диверсія у цьому чутливому районі ще більше посилить побоювання Кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у забезпеченні війни Росії в Україні", – підкреслюють у розвідці Британії.

Зазначимо, 18 травня близько 7-ї ранку неподалік села Чистеньке в Сімферопольському районі тимчасово окупованого росіянами Криму на залізничному перегоні поблизу Сімферополя стався вибух поїзда із зерном. З рейок зійшли щонайменше 5 вагонів.

У Головному управлінні розвідки України прокоментували інцидент, заявивши, що російські окупанти використовували залізницю у Криму для перевезення зброї.

"По цих коліях перевозять зброю, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують", - сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він не виключив, що подібні інциденти можуть повторюватися у Криму, поки півострів не буде звільнений.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що російська ППО не здатна перехопити безпілотники, які все частіше атакують російські військові об'єкти, що свідчить про те, що вони перебувають під дедалі більшою загрозою.