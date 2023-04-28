Помог с кредитом Джонсону: в отставку ушел глава BBC

Глава BBC Ричард Шарп ушел в отставку после того, как оказалось, что он помог оформить кредит тогдашнему премьер-министру Борису Джонсону и не сообщил об этом во время назначения на государственный пост.

Об этом сообщает BBC.

Таким образом, Шарп нарушил кодекс во время процедуры назначения на государственную службу и мог быть зависим от Джонсона.

Исполняющий обязанности главы парламентского комитета по культуре, медиа и спорту Дамиан Грин заявил, что нераскрытие Ричардом Шарпом конфликтов интересов нанесло "несомненный вред" доверию общественности к BBC.

"Отставка Шарпа свидетельствует о том, что кандидаты не должны рассматривать слушания перед назначением как незначительное неудобное препятствие, от которого можно отмахнуться, а как важную часть процесса, гарантирующего назначение на должность нужного человека", - сказал он.

Ранее журналисты выяснили, что Шарп помог Борису Джонсону обеспечить гарантии для займа в 800 тысяч фунтов стерлингов, а через несколько недель после этого Джонсон рекомендовал Шарпа на должность.

В феврале комитет по культуре, медиа и спорту пришел к выводу, что Шарп допустил "значительные ошибки в суждениях", не раскрыв свою роль в обеспечении кредита Бориса Джонсона.

Напомним, ранее вице-премьер-министр и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб подал в отставку после того, как 24 государственных служащих пожаловались на недопустимое поведение со стороны чиновника. В письме премьер-министру Британии Доминик Рааб заявил, что решил уйти в отставку с должности после того, как официальное расследование обнаружило, что некоторые претензии против него были оправданными.