Вице-премьер Великобритании подал в отставку после обвинений в травле

Вице-премьер-министр и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб подал в отставку после того, как 24 государственных служащих пожаловались на недопустимое поведение со стороны чиновника. О своем решении Доминик Сааб сообщил в Twitter.

В письме премьер-министру Великобритании Доминик Рааб заявил, что решил уйти в отставку с должности после того, как официальное расследование обнаружило, что некоторые претензии против него были оправданными.

"Я призвал провести расследование и обязался уйти в отставку, если оно выявит какие-либо факты издевательств. Я считаю, что важно сдержать свое слово", – заявил Доминик Рааб.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что расследование обвинения "отклонило все претензии, кроме двух" и пришло к выводу, что он ни разу за четыре с половиной года не ругался и не кричал на кого-то, не говоря уже о том, чтобы бросать что-нибудь или иным образом физически запугивать кого-нибудь.

Доминик Рааб ранее работал министром юстиции в правительстве Бориса Джонсона, против них в прошлом году Россия применила персональные санкции, запретив въезд в страну.

До этого в должности министра иностранных дел Доминик Рааб попал в скандал, ведь во время кризиса в Афганистане министр ушел в отпуск.

Напомним, в апреле в Великобритании начали расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака, подозревая, что он не добавил определенные активы в свою декларацию.

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