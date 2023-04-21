Віцепрем’єр Великої Британії подав у відставку після звинувачень у цькуванні

Віцепрем’єр-міністр і міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб подав у відставку після того, як 24 державні службовці поскаржилися на неприпустиму поведінку з боку високопосадовця. Про своє рішення Домінік Сааб повідомив в Twitter.

У листі до прем‘єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб заявив, що вирішив піти у відставку з посади після того, як офіційне розслідування виявило, що деякі претензії проти нього були виправданими.

“Я закликав провести розслідування і зобов’язався піти у відставку, якщо воно виявить будь-які факти знущань. Я вважаю, що важливо дотримати своє слово”, – заявмв Домінік Рааб.

Віцепрем’єр-міністр підкреслив, що розслідування звинувачення “відхилило всі претензії, крім двох”і дійшло висновку, що він жодного разу за чотири з половиною роки не лаявся і не кричав на когось, не кажучи вже про те, щоб кидати що-небудь або іншим чином фізично залякувати когось.

Зазначимо, що Домінік Рааб раніше працював міністром юстиції в уряді Бориса Джонсона, проти них минулого року Росія застосувала персональні санкції, заборонивши в‘їзд до країни.

Перед тим на посаді міністра закордонних справ Домінік Рааб потрапив в скандал, адже під час кризи в Афганістані міністр пішов у відпустку.

Нагадаємо, у квітні у Великій Британії розпочали розслідування щодо прем’єр-міністра Ріші Сунака, підозрюючи, що він не додав певні активи до своєї декларації.

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