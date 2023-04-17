У Великобританії розпочали розслідування щодо прем'єра Сунака

Уповноважений парламенту Великої Британії зі стандартів Деніел Грінберг розпочав розслідування щодо прем’єр-міністра Ріші Сунака. Питання виникли до декларації голови уряду.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Грінберг підозрює, що Сунак не включив певні активи до декларації. З'ясувалося, що розслідування стосується словесної розмови про бізнес, який стосується продукції/послуг для дітей, між прем’єр-міністром і групою високопоставлених членів Палати громад 28 березня.

Сунак нібито заперечує наявність у його дружини міноритарної частки в компанії з догляду за дітьми під назвою Koru Kids.

В Bloomberg вважають, що розслідування не становитиме серйозну загрозу для прем’єр-міністра, але "відволіче увагу від його риторики щодо уряду та зосередження на багатстві та зовнішніх інтересах його сім’ї".

Офіс Сунака, коментуючи початок розслідування, заявив, що співпрацюватиме з комісаром.

"Ми раді допомогти комісару роз’яснити, як це було відкрито заявлено, як інтерес міністерства", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше в Великобританії поліція оштрафувала прем'єра Сунака. Він не пристебнувся ременем безпеки під час зйомки ролика в соціальних мережах на задньому сидінні автомобіля.