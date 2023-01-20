В Великобританії поліція оштрафувала прем'єра Сунака

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не пристебнувся ременем безпеки під час зйомки ролика в соціальних мережах на задньому сидінні автомобіля. За це він тепер мусить сплатити штраф. Про це повідомило агентство Reuters.

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Очільник уряду завантажив відео в Instagram під час поїздки, але згодом видалив. Його встигли широко поширили інші користувачі, які помітили, що він не пристебнувся.

Британська поліція відреагувала на порушення та повідомила, що проведе розслідування. 20 січня правоохоронці підтвердили факт правопорушення.

"Прем'єр-міністр повністю визнає, що це була помилка, і вибачився. Він, звичайно, сплатить фіксований штраф", — йдеться в заяві речника офісу Сунака.

У Британії правопорушника можуть оштрафувати на суму до 500 фунтів стерлінгів ($620), якщо він не пристебнувся ременем безпеки.

Це вже друге відоме покарання, яке прем'єр отримав від поліції. Першого разу правоохоронці виявили, що він порушив правила карантину, запровадженого через Covid-19, разом із тодішнім прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.

Останній почав втрачати підтримку однопартійців через скандал Partygate з приводу вечірок на Даунінг-стріт під час пандемії коронавірусу. В результаті він, зокрема і через це, був змушений піти з посади.

Ріші Сунак офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії 25 жовтня. Після свого призначення він першим зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та наголосив на непохитній підтримці Великої Британії Україні.