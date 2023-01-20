В Великобритании полиция оштрафовала премьера Сунака

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не пристегнулся ремнем безопасности во время съемки ролика в социальных сетях на заднем сиденье автомобиля. За это он теперь должен заплатить штраф. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Глава правительства загрузил видео в Instagram во время поездки, но впоследствии удалил. Его успели распространить другие пользователи, заметившие, что он не пристегнулся.

Британская полиция отреагировала на нарушения и сообщила, что проведет расследование. 20 января правоохранители подтвердили факт правонарушения.

"Премьер-министр полностью признает, что это была ошибка, и извинился. Он, конечно, оплатит фиксированный штраф", — говорится в заявлении представителя офиса Сунака.

В Британии правонарушителя могут оштрафовать на сумму до 500 фунтов стерлингов ($620), если он не пристегнулся ремнем безопасности.

Это уже второе известное наказание, которое премьер получил от полиции. Первый раз правоохранители обнаружили, что он нарушил правила карантина, введенного из-за Covid-19, вместе с тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном.

Последний начал терять поддержку однопартийцев из-за скандала Partygate по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время пандемии коронавируса. В результате он, в том числе и из-за этого, был вынужден уйти с поста.

Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Великобритании 25 октября. После своего назначения он первым позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и отметил непоколебимую поддержку Великобритании Украине.