В Великобритании начали расследование в отношении премьера Сунака

Уполномоченный парламента Великобритании по стандартам Дэниел Гринберг начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака. Вопросы возникли к декларации главы правительства.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Гринберг подозревает, что Сунак не включил определенные активы в декларацию. Выяснилось, что расследование касается словесного разговора о бизнесе, который касается продукции/услуг для детей между премьер-министром и группой высокопоставленных членов Палаты общин 28 марта.

Сунк якобы отрицает наличие у его жены миноритарной доли в компании по уходу за детьми под названием Koru Kids.

В Bloomberg считают, что расследование не будет представлять серьезную угрозу для премьер-министра, но "отвлечет внимание от его риторики в отношении правительства и сосредоточения на богатстве, и внешних интересах его семьи".

Офис Сунака, комментируя начало расследования, заявил, что будет сотрудничать с комиссаром.

"Мы рады помочь комиссару разъяснить, как это было открыто заявлено, как интерес министерства", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Великобритании полиция оштрафовала премьера Сунака. Он не пристегнулся ремнем безопасности при съемке ролика в социальных сетях на заднем сиденье автомобиля.