Допоміг з кредитом Джонсону: у відставку пішов голова ВВС

Голова BBC Річард Шарп пішов у відставку після того, як виявилося, що він допоміг оформити кредит тодішньому прем'єр-міністру Борису Джонсону й не повідомив про це під час призначення на державну посаду.

Про це повідомляє ВВС.

Таким чином Шарп порушив кодекс під час процедури призначення на державну службу й міг бути залежним від Джонсона.

Виконуючий обов'язки голови парламентського комітету з питань культури, медіа та спорту Даміан Грін заявив, що нерозкриття Річардом Шарпом конфліктів інтересів завдало "безсумнівної шкоди" довірі громадськості до BBC.

"Відставка Шарпа свідчить про те, що кандидати не повинні розглядати слухання перед призначенням як незначну незручну перешкоду, від якої можна відмахнутися, а як важливу частину процесу, що гарантує призначення на посаду потрібної людини", - сказав він.

Раніше журналісти з'ясували, що Шарп допоміг Борису Джонсону забезпечити гарантії для позики у 800 тисяч фунтів стерлінгів, а за кілька тижнів після цього Джонсон рекомендував Шарпа на посаду.

У лютому комітет з питань культури, медіа та спорту дійшов висновку, що Шарп припустився "значних помилок у судженнях", не розкривши свою роль у забезпеченні кредиту для Бориса Джонсона.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр і міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб подав у відставку після того, як 24 державні службовці поскаржилися на неприпустиму поведінку з боку високопосадовця. У листі до прем‘єр-міністра Британії Домінік Рааб заявив, що вирішив піти у відставку з посади після того, як офіційне розслідування виявило, що деякі претензії проти нього були виправданими.