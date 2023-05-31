Попадал под люстрацию. Зеленский назначил нового главу Одесской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил главой Одесской облгосадминистрации прокурора города Киева Олега Кипера. Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Соответствующий указ был подписан 30 мая.

Олег Кипер родился в селе Тимково Одесской области. Окончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности "Правоведение".

С 2001 работал в органах прокуратуры. Был на соответствующих должностях в Одесской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, работал заместителем начальника управления – начальником отдела Генеральной прокуратуры.

Позже был внештатным советником главой Офиса президента Андрея Ермака.

В 2020 году тогдашняя генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назначила Кипера заместителем прокурора Киева, а через несколько месяцев – прокурором столицы.

Как писало delo.ua, во времена президентства Виктора Януковича Кипер занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ, куда его назначил тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка. В рамках люстрации он лишился должности: его внесли в список лиц, которым запрещали работать в органах государственной власти до 2024 года. Но в 2019 году Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора.

Тогда суд пришел к выводу, что "люстрация была безосновательной" и обязал ГПУ исключить Кипера из реестра люстрированных лиц Министерства юстиции, выплатив ему 805 тыс. грн за "вынужденные прогулы".