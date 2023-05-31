Потрапляв під люстрацію. Зеленський призначив нового голову Одеської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Одеської облдержадміністрації прокурора міста Києва Олега Кіпера. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зазначається, що відповідний указ було підписано 30 травня.

Олег Кіпер народився в селі Тимкове Одеської області. Закінчив Одеську національну юридичну академію за спеціальністю "Правознавство".

З 2001 року працював в органах прокуратури. Був на відповідних посадах в Одеській та Івано-Франківській областях. Крім того, працював заступником начальника управління – начальником відділу Генеральної прокуратури.

Пізніше був позаштатним радником очільником Офісу президента Андрія Єрмака.

У 2020 році тодішня генпрокурорка України Ірина Венедіктова призначила Кіпера заступником прокурора Києва, а через кілька місяців – прокурором столиці.

Як писало delo.ua, за часів президентства Віктора Януковича Кіпер обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ, куди його призначив тодішній генпрокурор Віктор Пшонка. В рамках люстрації він втратив посаду: його внесли до переліку осіб, яким забороняли працювати в органах державної влади до 2024 року. Але у 2019 році Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду.

Тоді суд дійшов висновку, що "люстрація була безпідставною" та зобов'язав ГПУ виключити Кіпера з реєстру люстрованих осіб Міністерства юстиції, виплативши йому 805 тис. грн за "вимушені прогули".