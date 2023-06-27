Посол Китая поддержал стремление Украины выйти на границы 1991 года

Представитель Китая в Европейском Союзе предположил, что Пекин может поддержать цели Украины по восстановлению своей территориальной целостности 1991 года, включающей Крым – полуостров, аннексированный Россией в 2014 году.

Об этом сообщает издание Al Jazeera.

В недавнем интервью Al Jazeera и двум другим СМИ, когда Фу Цуна спросили о поддержке целей Киева, включающих возвращение других украинских регионов, сейчас оккупированных Россией, высокопоставленный китайский дипломат сказал: "Я не понимаю, почему бы и нет".

"Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Это исторические вопросы, которые должны обсуждаться и решаться Россией и Украиной, и это то, за что мы выступаем", – сказал Фу Цуна.

Еще раньше в интервью New York Times в апреле Фу сказал, что Пекин не признает попытку Москвы аннексировать украинские территории, включая Крым и Донбасс.

Фу сказал, что в этой войне Китай не на стороне России и некоторые люди намеренно неправильно толкуют это. Он добавил, что Китай не предоставил России военную помощь и не признал ее попытки аннексировать украинские территории, включая Крым и Донбасс.

По его словам, Пекин не осудил вторжение РФ в Украину лишь потому, что понимает заявления России об оборонной войне против вторжения НАТО, а также потому, что его правительство считает, что коренные причины более сложны, чем говорят западные лидеры.

Стоит отметить, что Фу едва ли не единственный, кто готов комментировать ситуацию. Лидер Китая и остальные чиновники в целом воздерживаются от публичных комментариев по поводу российской аннексии украинских территорий.

Издание пишет, что посол Фу защитил позицию Китая по отношению к Украине, сказав, что она "была очень четкой".

"Мы выступаем за мир и считаем, что важно достичь мира как можно скорее путем разрешения разногласий за столом переговоров", - сказал он.

Напомним, в годовщину вторжения страны-агрессора РФ в Украину Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Документ не содержит конкретных предложений по путям прекращения войны, а состоит только из общих фраз, призывов и пожеланий.