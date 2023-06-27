Посол Китаю підтримав прагнення України вийти на кордони 1991 року

Представник Китаю в Європейському Союзі припустив, що Пекін може підтримати цілі України щодо відновлення своєї територіальної цілісності 1991 року, яка включає Крим – півострів, анексований Росією в 2014 році.

Про це повідомляє виданя Al Jazeera.

У нещодавньому інтерв’ю Al Jazeera та двом іншим ЗМІ, коли Фу Цуна запитали про підтримку цілей Києва, які включають повернення інших українських регіонів, які зараз окуповані Росією, високопоставлений китайський дипломат сказав: "Я не розумію, чому б і ні".

"Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо", - сказав Фу Цуна.

Ще раніше в інтерв'ю New York Times у квітні Фу сказав, що Пекін не визнає спроби Москви анексувати українські території, включаючи Крим і Донбас.

Фу сказав, що у цій війні Китай не на стороні Росії і що деякі люди навмисно неправильно тлумачать це. Він додав, що Китай не надав Росії військової допомоги та не визнав її спроб анексувати українські території, включаючи Крим і Донбас.

За його словами, Пекін не засудив вторгнення РФ в Україну лише тому, що він розуміє заяви Росії про оборонну війну проти вторгнення НАТО, а також тому, що його уряд вважає, що корінні причини більш складніші, ніж кажуть західні лідери.

Варто зазначити, що Фу чи не єдиний, хто готовий коментувати ситуацію. Лідер Китаю та решта посадовців загалом утримуються від публічних коментарів щодо російської анексії українських територій.

Видання пише, що посол Фу захистив позицію Китаю щодо України, сказавши, що вона "була дуже чіткою".

"Ми виступаємо за мир і вважаємо, що важливо досягти миру якомога швидше шляхом вирішення розбіжностей за столом переговорів", — сказав він.

Нагадаємо, у річницю вторгнення країни-агресора РФ в Україну Китай опублікував так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Документ не містить конкретних пропозицій щодо шляхів припинення війни, а складається лише із загальних фраз, закликів та побажань.