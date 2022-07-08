Правительство назначило уполномоченного по вопросам ВПЛ

Кабинет министров назначил Павла Козырева заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – уполномоченным по внутренне перемещенным лицам.

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Об этом говорится в распоряжении правительства №559 от 7 июля. При этом предыдущим распоряжением №558 Козырев был уволен с должности замминистра "в связи с переходом на другую работу".

Также Кабмин уволил Сергея Суярко с должности государственного секретаря Министерства социальной политики, назначив его государственным секретарем Министерства энергетики вместо Владимира Бондаренко. Обязанности же госсекретаря Минсоцполитики были временно возложены на Татьяну Видмыш.

Кроме этого, правительство уволило Ларису Петасюк с должности заместителя министра культуры и информационной политики, а Юрия Лещука назначило государственным секретарем Минкультуры.

Напомним, что должность уполномоченного по внутренне перемещенным лицам Кабмин решил ввести 28 июня по инициативе самого Минреинтеграции. Он будет координировать формирование и реализацию государственной политики по внутреннему перемещению.

Козырев же ранее был известен как мэр города Украинка Киевской области, который возглавил еще в 2002 году. В 2017 году он решил сложить полномочия городского головы, после чего работал главой Белоцерковского управления Государственной налоговой службы. Заместителем главы МинВОТ стал в феврале 2022 года. Кроме того, известно, что он возглавляет Ассоциацию малых городов Украины.