Уряд призначив уповноваженого з питань ВПО

Кабінет міністрів призначив Павла Козирєва заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – уповноваженим з питань внутрішньо переміщених осіб.

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Про це йдеться у розпорядженні уряду №559 від 7 липня. При цьому попереднім розпорядженням №558 Козирєва було звільнено з посади заступника міністра "у зв’язку з переходом на іншу роботу".

Також Кабмін звільнив Сергія Суярка з посади державного секретаря Міністерства соціальної політики, призначивши його державним секретарем Міністерства енергетики замість Володимира Бондаренка. Обов'язки ж держсекретаря Мінсоцполітики були тимчасово покладені на Тетяну Видмиш.

Окрім цього, уряд звільнив Ларису Петасюк з посади заступника міністра культури та інформаційної політики, а Юрія Лещука призначив державним секретарем Мінкультури.

Нагадаємо, що посаду уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб Кабмін вирішив ввести 28 червня за ініціативою самого Мінреінтеграції. Він координуватиме формування і реалізацію державної політики щодо внутрішнього переміщення.

Козирєв же раніше був відомий як мер міста Українка Київської області, яке очолив ще у 2002 році. У 2017 році він вирішив скласти повноваження міського голови, після цього працював головою Білоцерківського управління Державної податкової служби. Заступником голови МінВОТ став у лютому 2022 року. Крім цього, відомо, що він очолює Асоціацію малих міст України.