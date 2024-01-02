Правительство Норвегии с 1 января 2024 года разрешило прямую продажу оружия Украине

Правительство Норвегии приняло решение разрешить прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения норвежской оборонной промышленности Украине. Данное изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что поддержка Украины важна для безопасности Норвегии и Европы, и всем нужно готовиться к тому, что война может затянуться.

"В чрезвычайной ситуации с безопасностью, возникшей в результате агрессивной войны России, очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Поэтому правительство приняло решение разрешить прямую продажу вооружений и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности в Украине", - добавил министр.

Что означает изменение политики?

Изменение политики означает, что норвежские компании могут обращаться в Министерство иностранных дел за экспортной лицензией на прямую продажу оружия и оборонной продукции в Украине.

В МИД отмечают, что экспортные лицензии на прямые продажи будут выдаваться только в индивидуальном порядке. Все заявки будут тщательно рассмотрены. Контроль по-прежнему будет осуществляться в строгих и ответственных рамках в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля.

Оценка заявок будет проводиться по следующим критериям:

Прямая продажа оружия и продукции, связанной с обороной, может осуществляться только украинским властям;

Заявки должны включать документацию и государственные гарантии по конечному использованию и конечному пользователю, а также включать пункт о реэкспорте (последующей передаче);

Транспортировка и доставка вооружений и оборонной продукции должны осуществляться по безопасным и отлаженным логистическим маршрутам;

Заявки оцениваются в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля и обязательствами Норвегии по международному праву, включая Договор ООН о торговле оружием.

Компании должны подать заявку на экспортную лицензию в системе электронного лицензирования МИД.

Как Норвегия помогает Украине

Ранее сообщалось, что Норвегия предоставит Украине $1 млрд дополнительной помощи и ПВО. Во время совместной пресс-конференции президента Владимира Зеленского и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере последний сообщил, что Осло предоставляет пятилетний пакет поддержки, включающий политические, военные и гуманитарные средства помощи Украине.

Кроме того, Норвегия усиливает финансовую и гуманитарную поддержку почти на $800 млн, а с первых месяцев 2024 года будет оказывать прямую экономическую поддержку критически важным сферам.

Правительство страны также сообщило, что Норвегия передаст Украине дополнительные системы ПВО NASAMS на сумму 335 миллионов норвежских крон (приблизительно $24 млн).

Некоторые из них будут отправлены из собственных складов, чтобы обеспечить скорую доставку в Украину, а другие заказываются и будут доставлены позже.

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