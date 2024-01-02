Уряд Норвегії з 1 січня 2024 року дозволив прямий продаж зброї Україні

Уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення норвезької оборонної промисловості Україні. Дана зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що підтримка України є важливою для безпеки Норвегії та Європи, і всім потрібно готуватися до того, що війна може затягтися.

"У надзвичайній ситуації з безпекою, яка виникла внаслідок агресивної війни Росії, дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Тому уряд ухвалив рішення дозволити прямий продаж озброєнь та оборонної продукції норвезької оборонної промисловості в Україні", - додав міністр.

Що означає зміна політики?

Зміна політики означає, що норвезькі компанії можуть звертатися до Міністерства закордонних справ за експортною ліцензією на прямий продаж зброї та оборонної продукції в Україну.

У МЗС наголошують, що експортні ліцензії на прямі продажі видаватимуться лише в індивідуальному порядку. Усі заявки будуть ретельно розглянуті. Контроль, як і раніше, здійснюватиметься у суворих та відповідальних рамках, відповідно до норвезьких правил експортного контролю.

Оцінка заявок проводитиметься за такими критеріями:

Прямий продаж зброї та продукції, пов'язаної з обороною, можуть здійснюватися лише українській владі;

Заявки повинні включати документацію та державні гарантії щодо кінцевого використання та кінцевого користувача, а також включати пункт про реекспорт (наступну передачу);

Транспортування та доставка озброєнь та оборонної продукції повинні здійснюватися за безпечними та налагодженими логістичними маршрутами;

Заявки оцінюються відповідно до норвезьких правил експортного контролю та зобов'язань Норвегії з міжнародного права, включаючи Договір ООН про торгівлю зброєю.

Компанії мають подати заявку на отримання експортної ліцензії у системі електронного ліцензування МЗС.

Як Норвегія допомагає Україні

Раніше повідомлялося, що Норвегія надасть Україні $1 млрд додаткової допомоги та ППО. Під час спільної прес-конференції президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере, останній повідомив, що Осло надає п’ятирічний пакет підтримки, який включає політичні, військові та гуманітарні засоби допомоги Україні.

Окрім того, Норвегія посилює фінансову та гуманітарну підтримку на майже $800 млн, а з перших місяців 2024 року надаватиме пряму економічну підтримку критично важливим сферам.

Уряд країни також повідомив, що Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО NASAMS на суму 335 мільйонів норвезьких крон (приблизно $24 млн).

Деякі з них будуть відправлені з власних складів, щоб забезпечити швидку доставку в Україну, а інші замовляються і будуть доставлені пізніше.

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