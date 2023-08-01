Правительство передало Винницкий авиазавод в управление "Мотор Сечи"

Кабинет Министров Украины 1 августа принял решение передать акции "Винницкого авиационного завода" в собственность и управление Публичному акционерному обществу "Мотор Сич". Это решение было принято в соответствии с рекомендацией Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно решению суда, акции "Винницкого авиационного завода" на данный момент находятся под управлением АРМА.

ПАО "Мотор Сич" было передано в пользу государства в ноябре 2022 года согласно решению военных органов. На сегодняшний день "Мотор Сич" находится под управлением Министерства обороны Украины.

Заместитель Министра экономики Алексей Соболев пояснил, что "Винницкий авиазавод" тесно сотрудничает с "Мотор-Сичью" уже давно, выполняя капитальные ремонты и модернизацию вертолетов. Со своей стороны "Мотор Сич", которая находилась в государственной собственности, осуществляла важные задачи по укреплению обороноспособности страны.

Ввиду этого Соболев отметил, что было признано целесообразным передать управление "Винницким авиазаводом" из АРМА в ПАО "Мотор-Сич". Это решение должно способствовать бесперебойной работе завода, улучшению управления и позволит обоим предприятиям эффективно сотрудничать в пользу обороны Украины.

Напомним, 7 ноября 2022 г. Нацкомиссия приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".