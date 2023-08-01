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Правительство передало Винницкий авиазавод в управление "Мотор Сечи"
Кабинет Министров Украины 1 августа принял решение передать акции "Винницкого авиационного завода" в собственность и управление Публичному акционерному обществу "Мотор Сич". Это решение было принято в соответствии с рекомендацией Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Согласно решению суда, акции "Винницкого авиационного завода" на данный момент находятся под управлением АРМА.
ПАО "Мотор Сич" было передано в пользу государства в ноябре 2022 года согласно решению военных органов. На сегодняшний день "Мотор Сич" находится под управлением Министерства обороны Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Заместитель Министра экономики Алексей Соболев пояснил, что "Винницкий авиазавод" тесно сотрудничает с "Мотор-Сичью" уже давно, выполняя капитальные ремонты и модернизацию вертолетов. Со своей стороны "Мотор Сич", которая находилась в государственной собственности, осуществляла важные задачи по укреплению обороноспособности страны.
Ввиду этого Соболев отметил, что было признано целесообразным передать управление "Винницким авиазаводом" из АРМА в ПАО "Мотор-Сич". Это решение должно способствовать бесперебойной работе завода, улучшению управления и позволит обоим предприятиям эффективно сотрудничать в пользу обороны Украины.
Напомним, 7 ноября 2022 г. Нацкомиссия приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".