Уряд передав Вінницький авіазавод в управління "Мотор Січі"

Кабінет Міністрів України 1 серпня прийняв рішення передати акції "Вінницького авіаційного заводу" у власність та управління Публічному акціонерному товариству "Мотор Січ". Це рішення було прийнято згідно з рекомендацією Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Згідно зі рішенням суду, акції "Вінницького авіаційного заводу" на даний момент перебувають під управлінням АРМА.

Зазначається, що ПАТ "Мотор Січ" було передано на користь держави у листопаді 2022 року згідно з рішенням військових органів. На сьогодні "Мотор Січ" перебуває під управлінням Міністерства оборони України.

Заступник Міністра економіки Олексій Соболев пояснив, що "Вінницький авіазавод" тісно співпрацює з "Мотор-Січчю" вже давно, виконуючи капітальні ремонти та модернізацію двигунів для гвинтокрилів. З своєї сторони, "Мотор Січ", яка перебувала в державній власності, здійснювала важливі завдання по зміцненню обороноздатності країни.

Зважаючи це, Соболев зауважив, що було визнано доцільним передати управління "Вінницьким авіазаводом" з АРМА до ПАТ "Мотор-Січ". Це рішення має сприяти безперебійній роботі заводу, поліпшенню управління та дозволить обом підприємствам ефективно співпрацювати на користь оборони України.

Нагадаємо, 7 листопада 2022 Нацкомісія прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".