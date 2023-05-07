Президент Словакии приняла отставку премьера: что известно

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла просьбу Эдуарда Хегера об отзыве мандата на руководство правительством.

Об этом он сообщил после встречи с главой государства, пишет Aktuality.

Он попросил об отставке из-за правительственного кризиса, который начался после увольнения двух министров.

В то же время, как сообщает издание Pravda, президент Словакии уже анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит вице-глава Национального банка Людовит Одор.

Зузана Чапутова назначит официальный состав правительства после 15 мая. По ее словам, команда "правительства экспертов" уже сформирована.

Президент заявила, что она готовилась к альтернативе назначению правительства экспертов долгое время, и именно поэтому она уже располагает весь кабинет министров.

Напомним, премьер Словакии Эдуард Хегер 7 мая заявил о намерении попросить президента страны Зузану Чапутову уволить его с должности после того, как отставки министров ослабили его правительство.

Нынешняя волна перестановок в правительстве Словакии началась с отставки министра сельского хозяйства Самуэля Валчана, имя которого было связано со скандалом о злоупотреблении властью. Расследование показало, что компания, предположительно связанная с его семьей, получила более 1,4 миллиона евро государственных субсидий.

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер также подал заявление об отставке, не уточнив причины своего решения.

Досрочные парламентские выборы в Словакии были назначены на 30 сентября 2023 года.