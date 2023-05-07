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Президент Словакии приняла отставку премьера: что известно
Президент Словакии Зузана Чапутова приняла просьбу Эдуарда Хегера об отзыве мандата на руководство правительством.
Об этом он сообщил после встречи с главой государства, пишет Aktuality.
Он попросил об отставке из-за правительственного кризиса, который начался после увольнения двух министров.
В то же время, как сообщает издание Pravda, президент Словакии уже анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит вице-глава Национального банка Людовит Одор.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Зузана Чапутова назначит официальный состав правительства после 15 мая. По ее словам, команда "правительства экспертов" уже сформирована.
Президент заявила, что она готовилась к альтернативе назначению правительства экспертов долгое время, и именно поэтому она уже располагает весь кабинет министров.
Напомним, премьер Словакии Эдуард Хегер 7 мая заявил о намерении попросить президента страны Зузану Чапутову уволить его с должности после того, как отставки министров ослабили его правительство.
Нынешняя волна перестановок в правительстве Словакии началась с отставки министра сельского хозяйства Самуэля Валчана, имя которого было связано со скандалом о злоупотреблении властью. Расследование показало, что компания, предположительно связанная с его семьей, получила более 1,4 миллиона евро государственных субсидий.
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер также подал заявление об отставке, не уточнив причины своего решения.
Досрочные парламентские выборы в Словакии были назначены на 30 сентября 2023 года.