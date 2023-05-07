Премьер-министр Словакии подал в отставку

Премьер Словакии Эдуард Хегер 7 мая заявил о намерении попросить президента страны Зузану Чапутову уволить его с должности после того, как отставки министров ослабили его правительство.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Хегер должен встретиться с президентом Зузаной Чапутовой, имеющей право назначить нового временного премьер-министра.

"Я решил попросить президента лишить меня полномочий и оставить президенту простор для попытки с правительством технократов стабильно и мирно привести Словакию к демократическим парламентским выборам", - сказал Хегер.

Правящая коалиция потеряла большинство в сентябре прошлого года, когда либертарианская партия SaS вышла из партии, а позже обвинила правительство в недостаточных усилиях, чтобы помочь людям с затратами на электроэнергию, которые в прошлом году достигли рекордного уровня в Европе.

Нынешняя волна перестановок в правительстве Словакии началась с отставки министра сельского хозяйства Самуэля Валчана, имя которого было связано со скандалом о злоупотреблении властью.

Расследование показало, что компания, предположительно связанная с его семьей, получила более 1,4 миллиона евро государственных субсидий.

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер также подал заявление об отставке, не уточнив причины своего решения.

Досрочные парламентские выборы в Словакии были назначены на 30 сентября 2023 года.

Напомним, 31 марта Эдуард Хегер прибыл в Украину с визитом.

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами иностранных государств он был в Буче Киевской области, где политики приняли участие в чествовании памяти жителей города, убитых во время российской оккупации.