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Прем'єр-міністр Словаччини подав у відставку
Прем'єр Словаччини Едуард Хегер 7 травня заявив про намір попросити президента країни Зузану Чапутову звільнити його з посади після того, як відставки міністрів послабили його Уряд.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Хегер має зустрітися з президентом Зузаною Чапутовою, яка має право призначити нового тимчасового прем'єр-міністра.
"Я вирішив попросити президента позбавити мене повноважень і залишити президенту простір для спроби з урядом технократів стабільно та мирно привести Словаччину до демократичних парламентських виборів", — сказав Хегер.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Правляча коаліція втратила більшість у вересні минулого року, коли лібертаріанська партія SaS вийшла з партії, а пізніше звинуватила уряд у недостатніх зусиллях, щоб допомогти людям з витратами на електроенергію, які минулого року досягли рекордного рівня в Європі.
Подібно до інших європейських держав, Словаччина намагалася пом’якшити вплив високих витрат на електроенергію та інфляції.
Нинішня хвиля перестановок в уряді Словаччини розпочалася з відставки міністра сільського господарства Самуеля Валчана, чиє ім’я було пов’язане зі скандалом про зловживання владою. Розслідування показало, що компанія, ймовірно пов'язана з його сім'єю, отримала понад 1,4 мільйона євро державних субсидій.
Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер також подав заяву про відставку, не уточнивши причин свого рішення.
Дострокові парламентські вибори у Словаччині призначили на 30 вересня 2023 року.
Нагадаємо, 31 березня Едуард Хегер прибув в Україну з візитом.
Разом з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами іноземних держав він був у Бучі Київської області, де політики взяли участь у вшануванні пам’яті жителів міста, убитих під час російської окупації.