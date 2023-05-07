Прем'єр-міністр Словаччини подав у відставку

Прем'єр Словаччини Едуард Хегер 7 травня заявив про намір попросити президента країни Зузану Чапутову звільнити його з посади після того, як відставки міністрів послабили його Уряд.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Хегер має зустрітися з президентом Зузаною Чапутовою, яка має право призначити нового тимчасового прем'єр-міністра.

"Я вирішив попросити президента позбавити мене повноважень і залишити президенту простір для спроби з урядом технократів стабільно та мирно привести Словаччину до демократичних парламентських виборів", — сказав Хегер.

Правляча коаліція втратила більшість у вересні минулого року, коли лібертаріанська партія SaS вийшла з партії, а пізніше звинуватила уряд у недостатніх зусиллях, щоб допомогти людям з витратами на електроенергію, які минулого року досягли рекордного рівня в Європі.

Подібно до інших європейських держав, Словаччина намагалася пом’якшити вплив високих витрат на електроенергію та інфляції.

Нинішня хвиля перестановок в уряді Словаччини розпочалася з відставки міністра сільського господарства Самуеля Валчана, чиє ім’я було пов’язане зі скандалом про зловживання владою. Розслідування показало, що компанія, ймовірно пов'язана з його сім'єю, отримала понад 1,4 мільйона євро державних субсидій.

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер також подав заяву про відставку, не уточнивши причин свого рішення.

Дострокові парламентські вибори у Словаччині призначили на 30 вересня 2023 року.

Нагадаємо, 31 березня Едуард Хегер прибув в Україну з візитом.

Разом з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами іноземних держав він був у Бучі Київської області, де політики взяли участь у вшануванні пам’яті жителів міста, убитих під час російської окупації.