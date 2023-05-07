Президентка Словаччини прийняла відставку прем’єра: що відомо

Президентка Словаччини Зузана Чапутова прийняла прохання Едуарда Хегера про відкликання мандату на керівницство урядом.

Про це він повідомив після зустрічі з главою держави, пише Aktuality.

Він попросив про відставку через урядову кризу, яка розпочалася після звільнення двох міністрів.

Водночас, як повідомляє видання Pravda, президентка Словаччини вже анонсувала "уряд експертів", який очолить віцеголова Національного банку Людовіт Одор.

Зузана Чапутова призначить офіційний склад уряду після 15 травня. За її словами, команда "уряду експертів" вже сформована.

Президентка заявила, що вона готувалася до альтернативи призначення уряду експертів довший час, і саме тому вона вже має у своєму розпорядженні весь кабінет міністрів.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Едуард Хегер 7 травня заявив про намір попросити президента країни Зузану Чапутову звільнити його з посади після того, як відставки міністрів послабили його Уряд.

Нинішня хвиля перестановок в уряді Словаччини розпочалася з відставки міністра сільського господарства Самуеля Валчана, чиє ім’я було пов’язане зі скандалом про зловживання владою. Розслідування показало, що компанія, ймовірно пов'язана з його сім'єю, отримала понад 1,4 мільйона євро державних субсидій.

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер також подав заяву про відставку, не уточнивши причин свого рішення.

Дострокові парламентські вибори у Словаччині призначили на 30 вересня 2023 року.