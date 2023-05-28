- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Президентские выборы в Турции: голосование во втором туре завершилось
В Турции в воскресенье, 28 мая, завершилось голосование во втором туре президентских выборов, начался подсчет бюллетеней.
Об этом сообщает Anadolu.
Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер сообщил, что негативных моментов в ходе голосования в рамках второго тура президентских выборов зафиксировано не было.
Избирательные участки открылись в 08:00 и закрылись в 17:00 по местному времени.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По всей стране было установлено более 191 тыс. избирательных урн. Число избирателей превышает 60 млн человек.
Подсчет голосов начался после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени.
Для избирателей, которые по состоянию здоровья не могли прийти на избирательные участки, функционировали "мобильные урны". Граждане с проблемами со зрением имели возможность проголосовать по специально подготовленному шаблону.
Голосование для граждан Турции, проживающих за границей, завершилось 24 мая. В 73 странах и КПП проголосовало в общей сложности 3,5 млн. избирателей. Избирательные урны из-за границы доставлены в Анкару самолетами и дипломатической почтой. Они будут раскрыты 28 мая вместе с другими ящиками.
Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 воскресенья, 28 мая.
Напомним, в Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории республики проходит второй тур голосования на выборах президента.
На высший пост претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии Кемаль Киличдароглу.
По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Действующий президент Реджеп Эрдоган получил 49,5% голосов. А его главный соперник, общий кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу, получил чуть менее 45%.
Опросы пророчат победу действующему президенту с результатом в районе 52-53% голосов.