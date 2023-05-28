Президентські вибори у Туреччині: голосування у другому турі завершилося

У Туреччині у неділю, 28 травня, завершилося голосування у другому турі президентських виборів, розпочався підрахунок бюлетенів.

Про це повідомляє Anadolu.

Голова ЦВК Туреччини Ахмет Єнер повідомив, що негативних моментів у ході голосування у рамках другого туру президентських виборів зафіксовано не було.

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 та закрилися о 17:00 за місцевим часом.

По всій країні було встановлено понад 191 тис. виборчих скриньок. Число виборців перевищує 60 млн. осіб.

Підрахунок голосів розпочався після закриття виборчих дільниць о 17:00 за місцевим часом.

Для виборців, які станом здоров'я не могли прийти на виборчі дільниці, функціонували "мобільні урни". Громадяни з проблемами із зором мали змогу проголосувати за спеціально підготовленим шаблоном.

Голосування для громадян Туреччини, які мешкають за кордоном, завершилося 24 травня. У 73 країнах та на КПП проголосувало загалом 3,5 млн. виборців. Виборчі урни з-за кордону доставлені до Анкари літаками та дипломатичною поштою. Вони будуть розкриті 28 травня разом з іншими скриньками.

Заборона мовлення про підсумки виборів діятиме до 21:00 неділі, 28 травня.

Нагадаємо, у Туреччині у неділю, 28 травня, вперше в історії республіки відбувається другий тур голосування на виборах президента.

На вищу посаду претендують чинний глава держави Реджеп Тайіп Ердоган та лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу.

За підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50% голосів. Чинний президент Реджеп Ердоган здобув 49,5% голосів. А його головний суперник, спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, отримав трохи менш як 45%.

Опитування пророкують перемогу чинному президентові з результатом у районі 52-53% голосів.