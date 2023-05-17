Придется платить. Чехия отменила указы о бесплатном предоставлении земли посольству РФ

Правительство Чехии 17 мая отменило указы советских времен, предоставлявшие российскому посольству свободное пользование землей в Праге и других городах. Теперь России придется платить.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы отменили решения правительства, принятые под дулами российских танков после оккупации нашей страны… Нельзя допустить, чтобы несанкционированные доходы от использования этих земельных участков поддерживали нынешнюю оккупацию Украины", - заявил глава МИД Чехии Мартин Дворжак, имея в виду вторжение стран Варшавского договора 1968 года, усилившего коммунистическое правление в стране.

Как отмечается, это решение стало следующим шагом в более чем двухлетнем дипломатическом споре Праги с Москвой, ухудшенном из-за войны в Украине.

В 2021 году Прага обвинила агентов российской разведки в причастности к взрывам на складах оружия в Чешской Республике в 2014 году, что привело к резкому сокращению персонала российского посольства, которое в то время было одним из крупнейших представительств в Центральной Европе и продолжает работать со значительно сокращенным штатом.

Чехия поддерживает Украину с момента вторжения России в феврале 2022 года и оказывает военную помощь.

Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага передаст Украине две системы противовоздушной обороны "Куб" с относительно большим количеством ракет.

Фото: ua.depositphotos.com