Доведеться платити. Чехія скасувала укази про безкоштовне надання землі посольству РФ

Уряд Чехії 17 травня скасував укази радянських часів, які надавали російському посольству вільне користування землею в Празі та інших містах. Тепер Росії доведеться платити.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми скасували рішення уряду, ухвалені під дулами російських танків після окупації нашої країни… Не можна допустити, щоб несанкціоновані прибутки від використання цих земельних ділянок підтримували нинішню окупацію України", — заявив глава МЗС Чехії Мартін Дворжак, маючи на увазі вторгнення країн Варшавського договору 1968 року, яке посилило комуністичне правління в країні.

Як зазначається, це рішення стало наступним кроком у більш ніж дворічній дипломатичній суперечці Праги з Москвою, погіршеною через війну в Україні.

У 2021 році Прага звинуватила агентів російської розвідки в причетності до вибухів на складах зброї в Чеській Республіці у 2014 році, що призвело до різкого скорочення персоналу російського посольства, яке на той час було одним із найбільших представництв у Центральній Європі, і яке продовжує працювати зі значно скороченим штатом.

Зазначимо, Чехія підтримує Україну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року та надає військову допомогу.

Нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага передасть Україні дві системи протиповітряної оборони "Куб" з відносно великою кількістю ракет.

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