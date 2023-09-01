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Пришел пьяный на работу. Зеленский уволил главу Ивано-Франковской райгосадминистрации
Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа подписал распоряжение об увольнении Александра Ярощука с должности главы Ивано-Франковской районной государственной администрации.
Документ опубликовала пресс-служба Офиса президента.
"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", — говорится в документе.
На основании указанного пункта можно расторгнуть трудовой договор, если работник пришел на работу в нетрезвом состоянии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Увольнять можно после первого же случая появления сотрудника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Однако эти факты нужно доказать. Для подтверждения появления на работе в нетрезвом состоянии необходимо иметь один из двух документов:
- медицинское заключение по результатам осмотра работника;
- акт, составленный руководством с участием представителей общественности.
Ярощуку 54 года, он родился в Ивано-Франковске. РГА возглавил с марта 2021 года. До этой должности он руководил предприятием "Ярко-ИФ".