Пришел пьяный на работу. Зеленский уволил главу Ивано-Франковской райгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа подписал распоряжение об увольнении Александра Ярощука с должности главы Ивано-Франковской районной государственной администрации.

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Документ опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", — говорится в документе.

На основании указанного пункта можно расторгнуть трудовой договор, если работник пришел на работу в нетрезвом состоянии.

Увольнять можно после первого же случая появления сотрудника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Однако эти факты нужно доказать. Для подтверждения появления на работе в нетрезвом состоянии необходимо иметь один из двух документов:

медицинское заключение по результатам осмотра работника;

акт, составленный руководством с участием представителей общественности.