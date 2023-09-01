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Пришел пьяный на работу. Зеленский уволил главу Ивано-Франковской райгосадминистрации

Александр Ярощук, Ивано-Франковская область
Накануне увольнения Ярощук праздновал свой день рождения. Фото: Facebook политика

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа подписал распоряжение об увольнении Александра Ярощука с должности главы Ивано-Франковской районной государственной администрации.

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Документ опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", — говорится в документе.

На основании указанного пункта можно расторгнуть трудовой договор, если работник пришел на работу в нетрезвом состоянии.

Увольнять можно после первого же случая появления сотрудника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Однако эти факты нужно доказать. Для подтверждения появления на работе в нетрезвом состоянии необходимо иметь один из двух документов:

  • медицинское заключение по результатам осмотра работника;
  • акт, составленный руководством с участием представителей общественности.

Ярощуку 54 года, он родился в Ивано-Франковске. РГА возглавил с марта 2021 года. До  этой должности он руководил предприятием "Ярко-ИФ".

Автор:
Вита Молодан