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Прийшов п'яний на роботу. Зеленський звільнив голову Івано-Франківської райдержадміністрації

Олександр Ярощук, Івано-Франківська область
Напередодні звільнення Ярощук святкував свій день народження. Фото: Facebook політика

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня підписав розпорядження про звільнення Олександра Ярощука з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації.

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Документ опублікувала пресслужба Офісу президента.

"Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України", — йдеться в документі.

На підставі вказаного пункту можна розірвати трудовий договір, якщо працівник прийшов на роботу в нетверезому стані.

Звільняти можна після першого ж випадку появи співробітника в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Проте цей факти потрібно довести. Для підтвердження появи на роботі в нетверезому стані необхідно мати один з двох документів:

медичний висновок за результатами огляду працівника; акт, який складено керівництвом за участі представників громадськості.

Ярощуку 54 роки, він народився в Івано-Франківську. РДА очолив із березня 2021 року. До цієї посали він керував підприємством "Ярко-ІФ".

Автор:
Віта Молодан