Путин не может победить по объективным причинам, - Кирилл Буданов

Украина будет продолжать боевые действия пока не вытеснит российские войска со всей своей территории, включая Крым и другие регионы, оккупированные Москвой в 2014 году.

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Об этом заявил глава ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью изданию The Wall Street Journal.

"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года. Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то они серьезно ошибаются", - отметил Буданов.

По его словам, в ближайшие месяцы военные сосредоточат свое внимание на вытеснении России из оккупированных ею территорий на юге страны, а также Донбасса.

Он также выразил уверенность, что поставки западного оружия ничем Украине не грозят, поскольку на войне Москва использует все имеющиеся у нее виды вооружений.

"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения на применение каких-то видов вооружений, хочу напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все имеющиеся у нее виды вооружений, от крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Пока здесь задействован весь спектр российских вооружений, кроме ядерного", - подчеркнул глава ГУР.

Он уверен, что Россия в итоге проиграет, а Украина вернет себе все свои временно захваченные территории. По его словам, это будет сделано силой, так как другого пути нет.

"Путин находится в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может выиграть ее. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы это остановить, он должен признать, что Россия - совсем не то сильное и великое государство, каким он хотел его выставить", - сказал Буданов.

По его словам, из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал самый жестокий и худший для себя вариант.

"Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант является последним и требует очень тщательной оценки. У них были гораздо лучшие варианты для него. Теперь мы видим результат", - отметил глава ГУР.

Напомним, американский ученый Линкольн Митчелл считает, что из-за неудач российской армии в Украине лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин может отдать приказ напасть на Грузию.