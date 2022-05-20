Путін не може перемогти з об'єктивних причин, - Кирило Буданов

Україна продовжуватиме бойові дії, поки не витіснить російські війська з усієї своєї території, включаючи Крим та інші регіони, окуповані Москвою у 2014 році.

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На цьому наголосив глава ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

"Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року. Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може чи не може захищатись, то вони серйозно помиляються", - зазначив Буданов.

За його словами, найближчими місяцями військові зосередять свою увагу на витісненні Росії з окупованих нею територій на півдні країни, а також Донбасу.

Він також висловив упевненість, що постачання західної зброї нічим Україні не загрожує, оскільки на війні Москва використовує всі види озброєнь, які вона має.

"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження на застосування якихось видів озброєнь, хочу нагадати, що Росія тут використовує всі види озброєнь, що є у неї, від крилатих ракет, що запускаються з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Поки що тут задіяний весь спектр російських озброєнь, крім ядерного", - наголосив глава ГУР.

Він упевнений, що Росія зрештою програє, а Україна поверне собі всі свої тимчасово захоплені території. За його словами, це буде зроблено силою, оскільки іншого шляху немає.

"Путін знаходиться в абсолютному глухому куті. Він не може зупинити війну і не може виграти її. Він не може перемогти з об'єктивних причин. І щоб це зупинити, він повинен визнати, що Росія - зовсім не та сильна і велика держава, якою він хотів її виставити", - сказав Буданов.

За його словами, з усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший для себе варіант.

"Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант є останнім і вимагає дуже ретельної оцінки. Вони мали набагато кращі варіанти для нього. Тепер ми бачимо результат", - зазначив глава ГУР.

Нагадаємо, американський вчений Лінкольн Мітчелл вважає, що через невдачі російської армії в Україні лідер країни-агресора РФ Володимир Путін може наказати напасти на Грузію.