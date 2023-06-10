Рада ограничит торговлю сигаретами в duty-free во время военного положения

10 июня парламент проголосовал за законопроект N9315, предусматривающий внесение изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины о противодействии незаконному обороту табачных изделий. Согласно проекту, в зоне беспошлинной торговли duty-free почти полностью запретят торговлю сигаретами, сигарами, табаком и другими табачными изделиями.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев.

Согласно проекту закона, предлагается запретить продажу табачных изделий в duty-free по одной расчетной операции в объеме, превышающем 40 сигарет, 10 сигар или 20 сигарил. Также предполагается установление административной ответственности за нарушение этого запрета.

Законопроектом №9315 предлагается ввести запрет на торговлю в зоне duty-free на период до прекращения или отмены военного положения следующих товаров:

табачное сырье; табачные отходы;

сигары, сигары с отрезанными концами, сигариллы и сигареты, сигареты, с табаком или его заменителями;

другой табак промышленного производства и заменители табака промышленного производства, "гомогенный" или "восстановленный" табак, табачные экстракты и эссенции;

продукты, содержащие табак, восстановленный табак, никотин, заменители табака или никотина, предназначенные для вдыхания без горения; другие никотинсодержащие продукты предназначены для обеспечения поступления никотина в тело человека.

Законопроект был разработан в целях борьбы со схемами уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом путем использования магазинов беспошлинной торговли для осуществления операций по продаже табачных изделий.

Напомним, о том, что члены временной следственной комиссии Верховной Рады по незаконному обороту табачных изделий инициируют запрет на продажу во время военного положения таких изделий в магазинах беспошлинной торговли, стало известно 25 апреля.

Сообщалось, что в настоящее время из 48 магазинов беспошлинной торговли, крупнейшие из которых были в недействующих аэропортах, осталось всего 15, при этом информация о "движении сигарет" в duty-free аэропортов фиксируется и после начала войны.