Рада обмежить торгівлю цигарками в duty-free під час воєнного стану

10 червня парламент проголосував за законопроєкт N9315, який передбачає внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів. Згідно з проектом, в зоні безмитної торгівлі duty-free майже повністю заборонять торгівлю сигаретами, сигарами, тютюном та іншими тютюновими виробами.

Про це повідомив Голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Згідно з проєктом закону, пропонується заборонити продаж тютюнових виробів в duty-free за однією розрахунковою операцією в обсязі, що перевищує 40 сигарет, 10 сигар або 20 сигарил. Також передбачається встановлення адміністративної відповідальності за порушення цієї заборони.

Законопроектом №9315 пропонується запровадити заборону на торгівлю в зоні duty-free на період до припинення або скасування військового стану наступних товарів:

тютюнова сировина; тютюновi вiдходи;

сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками;

інший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї;

продукти, що мiстять тютюн, вiдновлений тютюн, нiкотин, замiнники тютюну або нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини.

Законопроект був розроблений з метою боротьби зі схемами ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком шляхом використання магазинів безмитної торгівлі для здійснення операцій з продажу тютюнових виробів.

Нагадаємо, про те, що члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо незаконного обігу тютюнових виробів ініціюють заборону продажу на час воєнного стану таких виробів у магазинах безмитної торгівлі, стало відомо 25 квітня.

Повідомлялося, що наразі з 48 магазинів безмитної торгівлі, найбільші з яких були в недіючих нині аеропортах, залишилося лише 15, при цьому інформація про "рух цигарок" в duty-free аеропортів фіксується і після початку війни.