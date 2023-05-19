Рашисты соединили остров Джарылгач с оккупированной Херсонщиной: в Генштабе ВСУ объяснили зачем

Российские оккупационные войска засыпали переправу к острову Джарылгач, чтобы соединить его с оккупированной материковой частью Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"По подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу к острову песком", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рашисты сделали это для того, чтобы более интенсивно использовать природоохранную территорию национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон.

Фото: скриншот Google карты.

Также в Генштабе отметили, что оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. В частности, в населенном пункте Голубовка Луганской области местную школу оккупанты обустраивают под военный госпиталь. На лечение туда доставлено около 50 раненых захватчиков.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщал, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей находятся около 152 тысяч российских военных. Сейчас оккупанты готовятся к обороне.