Рашисти з'єднали острів Джарилгач з окупованою Херсонщиною: у Генштабі ЗСУ пояснили навіщо

Російські окупаційні війська засипали переправу до острова Джарилгач, щоб з’єднати його з окупованою материковою частиною Херсонської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рашисти зробили це для того, щоб більш інтенсивного використовувати природоохоронну територію національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон.

Фото: скріншот Google карти.

Також у Генштабі зазначили, що окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. Зокрема, в населеному пункті Голубівка Луганської області, місцеву школу окупанти облаштовують під військовий шпиталь. На лікування туди доправлен близько 50 поранених загарбників.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей перебувають приблизно 152 тисячі російських військових. Наразі окупанти готуються до оборони.