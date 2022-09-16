Расходы бюджета на оборону увеличат до 1,141 трлн грн

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 сентября в бюджете на 2023 год статьи, связанные с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины, должны быть увеличены до 1,141 трлн грн.

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Об этом говорится в указе Президента Украины №651/2022.

Так, по результатам рассмотрения предложений к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины, СНБО поручил Кабинету Министров Украины предусмотреть в бюджете на 2023 год общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 17,8 процента валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины, при этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 1 141 108,1 млн гривен.

Кроме того, СНБО поручил правительству обеспечить в 2023 году увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований бюджетного законодательства.

Также Кабмин должен принять в установленном порядке меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2023 году для Министерства обороны Украины, органов сектора безопасности и обороны Украины на выплату военнослужащим.

Правительству поручено принять в 2023 году меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по таким приоритетным направлениям:

усовершенствование системы охраны и повышение уровня защиты государственной границы Украины;

реализация государственной политики в сфере кибербезопасности;

обеспечение мер по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.

Кроме того, органы сектора безопасности и обороны Украины должны принять в течение 2023 года меры по усилению финансовой дисциплины в сфере управления бюджетными ассигнованиями и обеспечению целевого, эффективного и результативного использования определенного бюджетом объема средств.

Также поручено сократить дебиторскую задолженность по выполнению государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения и недопущение образования просроченной дебиторской задолженности.

Напомним, ранее в бюджете на 2023 год было предусмотрено 1,136 трлн грн на оборону. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны.

"1,136 трлн грн, или почти 50% всего бюджета будет направлено именно для сектора безопасности и обороны. Это зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия и многие другие важные для обороны вещи", - сказал Шмигаль.

По его словам, в этом году расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в четыре раза, а с каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность.