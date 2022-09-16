Видатки бюджету на оборону збільшать до 1,141 трлн грн

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 вересня у бюджеті на 2023 статті, пов'язані із забезпеченням національної безпеки і оборони України, мають бути збільшені до 1,141 трлн грн.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться в указі Президента України № 651/2022.

Так, за результатами розгляду пропозицій до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, РНБО доручила Кабінету Міністрів України передбачити в проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 17,8 відсотка валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 1 141 108,1 млн гривень.

Крім того, РНБО доручила уряду забезпечити у 2023 році збільшення обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства.

Також Кабмін повинен вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування у 2023 році для Міністерства оборони України, органів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців.

Уряду доручено вжити у 2023 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:

удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту державного кордону України;

реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;

забезпечення заходів із виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів.

Крім того, органи сектору безпеки і оборони України мають вжити протягом 2023 року заходів щодо посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання визначеного бюджетом обсягу коштів.

Також доручено скоротити дебіторську заборгованість з виконання державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості.

Зазначимо, раніше у бюджеті на 2023 рік було передбачено 1,136 трлн грн на оборону. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 50% державного бюджету на 2023 рік буде направлено на сектор безпеки та оборони.

"1,136 трлн грн, або майже 50% всього бюджету буде направлено саме для сектору безпеки та оборони. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти та закупівлі техніки та зброї та багато інших важливих для оборони речей", - сказав Шмигаль.

За його словами, у цьому році витрати на безпеку та оборону зростуть більш ніж у чотири рази, а з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку.