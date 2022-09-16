Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Видатки бюджету на оборону збільшать до 1,141 трлн грн

Видатки бюджету на оборону збільшать до 1,141 трлн грн

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 вересня у бюджеті на 2023 статті, пов'язані із забезпеченням національної безпеки і оборони України, мають бути збільшені до 1,141 трлн грн.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це йдеться в указі Президента України № 651/2022.

Так, за результатами розгляду пропозицій до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, РНБО доручила Кабінету Міністрів України передбачити в проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 17,8 відсотка валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 1 141 108,1 млн гривень.

Крім того, РНБО доручила уряду забезпечити у 2023 році збільшення обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства.

Також Кабмін повинен вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування у 2023 році для Міністерства оборони України, органів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців.

Уряду доручено вжити у 2023 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:

  • удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту державного кордону України; 
  • реалізація державної політики у сфері кібербезпеки; 
  • забезпечення заходів із виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів.

Крім того, органи сектору безпеки і оборони України мають вжити протягом 2023 року заходів щодо посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання визначеного бюджетом обсягу коштів.

Також доручено скоротити дебіторську заборгованість з виконання державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості.

Зазначимо, раніше у бюджеті на 2023 рік було передбачено 1,136 трлн грн на оборону. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 50% державного бюджету на 2023 рік буде направлено на сектор безпеки та оборони.

"1,136 трлн грн, або майже 50% всього бюджету буде направлено саме для сектору безпеки та оборони. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти та закупівлі техніки та зброї та багато інших важливих для оборони речей", - сказав Шмигаль.

За його словами, у цьому році витрати на безпеку та оборону зростуть більш ніж у чотири рази, а з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку.

Автор:
Світлана Манько