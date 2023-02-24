Разведка Британии рассказала, на что надеется Кремль в войне с Украиной

Страна-агрессор РФ, начиная полномасштабную войну в Украине, не ожидала такого сопротивления украинцев. Следовательно, в течение года Кремль систематически менял свою риторику по отношению к военным целям.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там подчеркнули, что начиная с 2014 года стратегическая цель России в Украине неизменна: установить контроль над своим соседом.

В течение 2014-2021 годов РФ добивалась своей цели путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма.

А уже 24 февраля 2022 года Россия перешла к новому подходу и начала полномасштабное вторжение с попыткой захватить всю страну и свергнуть ее правительство.

До апреля 2022 года Россия осознала, что этого не удалось, и сосредоточилась на расширении и оформлении своего господства над Донбассом и югом. При этом Кремль достиг медленного и дорогого прогресса.

В последние недели Россия снова изменила свой подход. Теперь ее кампания, скорее всего, направлена, прежде всего, на ослабление украинских вооруженных сил, а не на захват новых значительных территорий, считают в разведке Британии.

"Российское руководство, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества России в населении и ресурсах в конце концов истощат Украину", – подчеркнули в разведке Британии.

Ранее в британской разведке сообщили, что армия страны-агрессора РФ готовится к новому наступлению на Угледар, где она уже понесла тяжелые потери, но у оккупантов недостаточно ресурсов для прорыва.