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Розвідка Британії розповіла, на що сподівається Кремль у війні з Україною
Країна-агресор РФ, починаючи повномасштабну війну в Україні, не очікувала такого супротиву українців. Відтак, протягом року Кремль систематично змінював свою риторику стосовно військових цілей.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
Там підкреслили, що починаючи з 2014 року стратегічна мета Росії в Україні є незмінною: встановити контроль над своїм сусідом.
Протягом 2014-2021 років РФ домагалася своєї мети шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.Підписуйтеся на наш YouTube канал
А вже 24 лютого 2022 року Росія перейшла до нового підходу і розпочала повномасштабне вторгнення зі спробою захопити всю країну та повалити її уряд.
До квітня 2022 року Росія усвідомила, що це не вдалося, і зосередилася на розширенні та оформленні свого панування над Донбасом та півднем. У цьому Кремль досяг повільного і надзвичайно дорогого прогресу.
В останні тижні Росія знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована насамперед на ослаблення українських збройних сил, а не на захоплення нових значних територій, вважають у розвідці Британії.
"Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну", – підкреслили у розвідці Британії.
Раніше у британській розвідці повідомили, що армія країни-агресора РФ готується до нового наступу на Вугледар, де вона вже зазнала тяжких втрат, але у окупантів недостатньо ресурсів для прориву.