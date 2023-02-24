Розвідка Британії розповіла, на що сподівається Кремль у війні з Україною

Країна-агресор РФ, починаючи повномасштабну війну в Україні, не очікувала такого супротиву українців. Відтак, протягом року Кремль систематично змінював свою риторику стосовно військових цілей.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Там підкреслили, що починаючи з 2014 року стратегічна мета Росії в Україні є незмінною: встановити контроль над своїм сусідом.

Протягом 2014-2021 років РФ домагалася своєї мети шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.

А вже 24 лютого 2022 року Росія перейшла до нового підходу і розпочала повномасштабне вторгнення зі спробою захопити всю країну та повалити її уряд.

До квітня 2022 року Росія усвідомила, що це не вдалося, і зосередилася на розширенні та оформленні свого панування над Донбасом та півднем. У цьому Кремль досяг повільного і надзвичайно дорогого прогресу.

В останні тижні Росія знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована насамперед на ослаблення українських збройних сил, а не на захоплення нових значних територій, вважають у розвідці Британії.

"Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну", – підкреслили у розвідці Британії.

Раніше у британській розвідці повідомили, що армія країни-агресора РФ готується до нового наступу на Вугледар, де вона вже зазнала тяжких втрат, але у окупантів недостатньо ресурсів для прориву.