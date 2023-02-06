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РФ перекидывает в порт Мариуполя технику и военных
Во временно захваченном Мариуполе захватчики перекидывают в порт технику и военных.
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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Военные перемещения. Оккупанты задействовали порт для накопления военной силы", - написал Андрющенко в Telegram.
По словам Андрющенко, ночью зафиксировано перемещение в порт минимум восьми единиц РСЗО и двух систем ПВО типа С-300, шести автобусов с военными и шести грузовиков с боеприпасами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он отметил, что Мариуполь продолжают "накачивать" оккупантами.
Напомним, что Зеленский ввел санкции против 200 предприятий атомной отрасли России на 50 лет.