РФ перекидывает в порт Мариуполя технику и военных

Во временно захваченном Мариуполе захватчики перекидывают в порт технику и военных.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Военные перемещения. Оккупанты задействовали порт для накопления военной силы", - написал Андрющенко в Telegram.

По словам Андрющенко, ночью зафиксировано перемещение в порт минимум восьми единиц РСЗО и двух систем ПВО типа С-300, шести автобусов с военными и шести грузовиков с боеприпасами.

Он отметил, что Мариуполь продолжают "накачивать" оккупантами.

Напомним, что Зеленский ввел санкции против 200 предприятий атомной отрасли России на 50 лет.